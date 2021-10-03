حكم نهائي الأهلي وكايزر يدير مباراة مصر وليبيا.. وفيكتور جوميز للعودة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا لإدارة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر ضد ليبيا في الجولة الثالثة من مجموعات إفريقيا المؤخلة لكأس العالم 2022 في قطر، يوم 8 أكتوبر الجاري في ملعب برج العرب.

ويدير باسيفيك ندابيهاوينيمانا الذي تولى إدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مباراة مصر ضد ليبيا.

كما أعلن الاتحاد الدولي تعيين الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة ليبيا ضد مصر في الجولة الرابعة من التصفيات، والتي تقام في بني غازي يوم 11 من شهر أكتوبر.

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط، ثم الجابون بنقطة وأخيرا أنجولا دون نقاط.