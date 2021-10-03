ناتشو: لقد كان أسبوعا سيئا على ريال مدريد

شدد ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد على ضرورة مواصلة العمل لتحسين خط الدفاع في الفريق بسبب الأهداف التي تسكن شباك فريقه.

وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثامن من الدوري الإسباني. وهي الهزيمة الأولى للملكي هذا الموسم في المسابقة.

وقال ناتشو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "لم نكن مرتاحين، استقبلنا هدفا في الدقيقة الـ 18 مما جعل المباراة معقدة بالنسبة لنا وبعد ذلك صدمونا عدة مرات".

واستمر "في الشوط الثاني وعندما كنا أفضل، خرجت للأمام بشكل سيء مما كلفنا الهدف الثاني وجعل المباراة صعبة".

وتابع "لقد كان أسبوعا سيئا، علينا أن نواصل العمل لنتكيف في الدفاع، لدينا بعض الغيابات لكن ذلك ليس عذرا".

وأضاف "الآن موعد الاستراحة، وعلينا أن نستعيد القوات لأن لدينا فريق يستطيع تقديم أداء أفضل بكثير مما كنا عليه في المباريات الثلاث الماضية".

هزيمة ريال مدريد أوقفت رصيده عند النقطة الـ 17 في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت قبل مباراة ريال سوسيداد مع فياريال، بينما ارتفع رصيد إسبانيول عند النقطة التاسعة في المركز الـ 13.