مصطفى محمد يكسر العقدة ويسجل هدفه الأول هذا الموسم

أخيرا كسر مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي صيامه التهديفي منذ بداية الموسم، وذلك في مباراة الفريق ضد ريزا سبور ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري التركي.

جاء ذلك في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، من كرة حاول دفاع الخصم إبعادها خارج منطقة الجزاء، إلا أن المهاجم المصري نجح في ترويض هذه الكرة قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى لتصطدم بالحارس في طريقها إلى الشباك.

وطال انتظار هذا الهدف من مصطفى محمد، إذ أتى في الدقائق الأولى لمشاركته رقم 14 في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث خاض 13 مباراة صنع خلالها هدفا وحيدا.

استمرار النتيجة على وضعها الحالي سيكون هاما لفريق جالاتا سراي الذي حقق 3 انتصارات وتعادلين من أصل 7 جولات في الدوري التركي حتى الآن، حيث سيكون هذا هو انتصاره الرابع.

هذا الانتصار إن اكتمل سيرفع رصيد جالاتا سراي إلى 14 نقطة في المركز الثامن، بفارق 5 نقاط عن المتصدر فنربخشة.

يذكر أن مصطفى محمد يلعب في صفوف جالاتا سراي معارا من الزمالك لنهاية الموسم الحالي.