هدية لـ أتليتكو.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بخسارة أولى في الدوري

فاز فريق إسبانيول على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 8 من الدوري الإسباني.

وقدم إسبانيول هدية لأتليتكو مدريد الذي يتنافس مع ريال مدريد على صدارة الدوري، بعدما تلقى الملكي أول هزيمة له في المسابقة هذا الموسم.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 18 في صدارة الدوري الإسباني بالتساوي مع أتليتكو مدريد وبفارق الأهداف فقط عنه.

بينما ارتفع رصيد إسبانيول إلى النقطة 9 في المركز الـ12.

ثنائية إسبانيول سجلها راؤول دي توماس وأليكس فيدال، بينما سجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد.

وصف المباراة.

هدد كريم بنزيمة مرمى إسبانيول مبكرا بتسديدة ضعيفة في الدقيقة 4 لكن الحارس أمسك بها بسهولة.

ورد إسبانيول بتسديدة من أدريان لاعب الوسط في الدقيقة 9 لكن تيبو كورتوا تصدى لها.

وأسفر هجوم إسبانيول عن الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 17 عن طريق راؤول دي توماس بعد متابعة لعرضية أدريان.

لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيول بهدف دون رد.

في الشوط الثاني اندفع ريال مدريد للهجوم من أجل تسجيل هدف التعادل، ما تسبب في هجمات مرتدة خطيرة لأصحاب الأرض إسبانيول.

وكاد المدافع إيدير ميليتاو أن يسجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 50 بضربة رأسية قوية مرت جوار القائم بعد ركنية نفذها توني كروس.

لكن إسبانيول نجح في إحراز الهدف الثاني بهجمة فردية قادها أليكس فيدال في الدقيقة 60 ومر ببراعة من ناتشو، قبل أن يواجه المرمى ويسدد في شباك كوروتا.

وسجل كريم بنزيمة هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 67.

ومع الضغط المستمر من ريال مدريد نجح بنزيمة في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

ودفع كارول أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالنجم البلجيكي إيدين هازارد بدلا من فينيسيوس جونيور لتنشيط الهجوم ومحاولة تسجيل التعادل.

واستمر ريال مدريد في محاولاته الهجومية على مرمى إسبانيول ولكن دون جدوى.

لتنتهي المباراة بفوز إسبانيول وتلقي ريال مدريد أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم.