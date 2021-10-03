تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد أساسيا لمواجهة ريزا سبور

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 17:35

كتب : عبد الرحمن فوزي

مصطفى محمد مع جالاتاسراي

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي عن تشكيل الفريق الذي سيواجه ريزا سبور ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري التركي والتي ستقام على ملعب الأخير.

وجاء مصطفى محمد في التشكيل الأساسي الذي سيبدأ المباراة للمرة الرابعة هذا الموسم.

وجاء تشكيل جالاتاسراي كالتالي:

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الحارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: دي أندري يدلن - فيكتور نيلسون - ألباسلان - باتريك فان أنهولت.

الوسط: تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو.

خط الوسط الهجومي: سفيان فيغولي - أليكساندو تشيشالادو - ريان بابل.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل جالاتا سراي المركز الـ 11 في جدور الترتيب برصيد 11 نقطة.

وشارك مصطفى محمد في 13 مباراة منذ بداية الموسم، صنع خلالهم هدفا واحدا.

الدوري التركي جالاتا سراي مصطفى محمد
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