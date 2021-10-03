مهاجم يوفنتوس: سنعود بمزيد من الحماس بعد التوقف الدولي

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 17:08

كتب : FilGoal

لوكاتيلي يوفنتوس

شدد مانويل لوكاتيلي مهاجم يوفنتوس على أن فريقه سيعود بالمزيد من الحماس عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وذلك بعدما تحسنت نتائج البيانكونيري مؤخرا.

يوفنتوس بدأ الموسم بشكل مخيب لآمال جماهيره، قبل أن يحقق 5 انتصارات في مبارياته الـ6 الأخيرة، بينهم فوزين في دوري أبطال أوروبا.

وقال لوكاتيلي عقب الفوز على تورينو بفضل هدفه القاتل في الدقيقة 86: "التسجيل في الدربي أمر رائع للغاية".

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وأضاف "هناك مجموعة رائعة هنا، أدركت ذلك بمجرد وصولي. لقد رحبوا بي جيدًا، نحن مجموعة من الأصدقاء، على الرغم من وجود العديد من القدامى، لكن هناك تواضع كبير".

وأكمل "تأتي أهمية مباراة تورينو لأنها دربي ولأنه كان علينا أن التقدم خطوة للأمام في الترتيب".

فوز يوفنتوس رفع رصيده للنقطة 11 في المركز الثامن بينا توقف رصيد تورينو عند 8 نقاط في المركز الـ11.

وتابع "قدمنا أداء جيدا مؤخرا، والآن هناك توقف دولي ثم نعود بمزيد من الحماس".

وأتم "يتوقع مني المدرب الكثير وأحاول فعل كل شيء من أجل التطور".

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق لوكاتيلي في الدقيقة 86 من صناعة فريدريكو كييزا.

في غياب الثنائي باولو ديبالا وألفارو موراتا، بدأ ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس بالثلاثي مويس كين وفريدريكو كييزا وبيرنادرسكي في الخط الأمامي.

وحقق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي على حساب تورينو في الديربي ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس مانويل لوكاتيلي
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