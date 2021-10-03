عودة ريان في خسارة ألتاي برباعية بالدوري التركي

عاد أحمد ريان للمشاركة من جديد مع فريقه ألتاي ضد غازي عنتاب بعد غيابه للإصابة.

وخسر ألتاي أمام غازي عنتاب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري التركي.

وتجمد رصيد ألتاي عند 15 نقطة في المركز الخامس ونجح غازي عنتاب في رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبدأ أحمد ياسر ريان المباراة أساسيا قبل أن يخرج بين شوطي المباراة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف وشهد الشوط الثاني صحوة من فريق ألتاي.

وسجل غازي عنتاب ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 52 و57 و61 قبل أن يقلص ألتاي الفارق في الدقيقة 63، وقتل أصحاب الأرض المباراة بهدف رابع في الدقيقة 73.