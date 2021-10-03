علي الصاوي يحقق ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه.. وفريال تحل في الوصافة

حقق علي الصاوي ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه والمقامة في روسيا بينما حلت فريال أشرف في الوصافة.

وكانت فريال أشرف قد حققت ذهبية تاريخية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وفاز علي الصاوي في منافسات تحت 67 كجم على مارسيال تاديسي لاعب المجر في المباراة النهائية.

بينما خسرت فريال أشرف من الإيطالية سيلفيا سيميرارو في منافسات وزن تحت 68 كجم.

وأقيمت منافسات الدوري العالمي في موسكو الروسية من 1 إلى 3 من شهر أكتوبر الجاري.

كما حقق يوسف بدوي ذهبية منافسات وزن تحت 84 كجم بينما حصد عبد الله ممدوح فضية وزن منافسات تحت 75 كجم.