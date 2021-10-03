رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان يكشف: سنركز على تعديلات القانون وصناعة البطل الأولمبي

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 16:16

كتب : أحمد الخولي

مجلس النواب

كشف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، بعد إعادة انتخابه، أن اللجنة ستركز على عدد من الملفات يأتي على رأسها تعديل قانون الرياضة وصناعة البطل الأولمبي، وتفعيل دور الجمعيات العمومية.

وقال حسين في تصريحات صحفية: "نسعى خلال دور الانعقاد الثاني لتعديل قانون الرياضة وتفعيل دور الجمعيات العمومية لتعديل اللوائح الملاكي للأندية والاتحادات وتفعيل الرقابة على الوسط الرياضي وكافة المجالات الرياضية والشبابية لمقاومة الفساد الذي يسعى لتحجيم الدور الفعال لشباب مصر من أجل مصالح شخصية ضيقة".

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن المبدأ الذي أرساه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تطوير مصر من خلال العمل الجاد وعقاب المخطئين في حق الوطن وثواب المجتهدين من أجل رفعة شأن مصر، سوف يظل هو البرنامج الذي تسعى اللجنة لتطبيقه في كافة الأصعدة في الوسط الرياضي وما يخص مصلحة الشباب المصري، بداية من مناقشة تقرير المشاركة في أولمبياد طوكيو حتى إنهاء تعديلات قانون الرياضة ومتابعة إجراء انتخابات الاتحادات والأندية على أكبر قدر يضمن الشفافية والعدالة.

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وأبدى حسين سعادته بانضمام حازم إمام أمينا لسر اللجنة وحصول حسام غالي على منصب الوكالة إلى جانب النائب سامر التلاوي، كما شكر النائب ثروت سويلم على دوره وجهده الكبير خلال الفترة الماضية كوكيلا للجنة.

وشدد: " صناعة البطل الأولمبي من ضمن أولويات عمل اللجنة، خلال الفترة المقبلة، كما سيتم مناقشة الاستعدادات لأولمبياد باريس المقبلة، حتى يكون لدينا العديد من الأبطال الأولمبيين المؤهلين للمنافسة بقوة".

وأتم رئيس لجنة الشباب حديثه قائلًا: " اللجنة ستركز أيضًا على تعديلات قانون الرياضة، لمعالجة مشكلات الجمعيات العمومية، ومعوقات الاستثمار، كما سيتم فتح ملف الاتحادات الرياضية ومناقشة أعضاءها في خطة عملها لتطوير الرياضة المصرية".

مجلس النواب محمود حسين
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