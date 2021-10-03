انتهت في إسبانيا - إسبانيول (2)-(1) ريال مدريد.. خسارة للملكي
الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 16:07
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة إسبانيول وريال مدريد اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز إسبانيول بهدفين لهدف.
ق 84: هدف ملغي من هازارد
ق 71: جووووووول كريم بنزيمة والهدف الأول
ق 67: هدف ملغي من بنزيمة
ق 60: جوووووووووول الثاني لإسبانيول
ق 50: ركنية من كروس يقابلها إيدر ميليتاو برأسية تمر جوار القائم
نهاية الشوط الأول
ق39: تسديدة من راؤول دي توماس من خارج منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى
ق17: توماس يسجل الهدف الأول لإسبانيول بعد متابعته لتمريرة عرضية منخفضة من اليمين
ق9: تسديدة من أدريان لاعب وسط إسبانيول من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى ريال مدريد
ق4: فرصة مبكرة لريال مدريد لكن بنزيمة يسدد الكرة ضعيفة ليلتقطها حارس المرمى
بداية المباراة