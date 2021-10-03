انتهت في إسبانيا - إسبانيول (2)-(1) ريال مدريد.. خسارة للملكي

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 16:07

كتب : FilGoal

ريال مدريد - إسبانيول

تابع مباشرة مباراة إسبانيول وريال مدريد اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز إسبانيول بهدفين لهدف.

ق 84: هدف ملغي من هازارد

ق 71: جووووووول كريم بنزيمة والهدف الأول

ق 67: هدف ملغي من بنزيمة

ق 60: جوووووووووول الثاني لإسبانيول

ق 50: ركنية من كروس يقابلها إيدر ميليتاو برأسية تمر جوار القائم

نهاية الشوط الأول

ق39: تسديدة من راؤول دي توماس من خارج منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى

ق17: توماس يسجل الهدف الأول لإسبانيول بعد متابعته لتمريرة عرضية منخفضة من اليمين

ق9: تسديدة من أدريان لاعب وسط إسبانيول من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى ريال مدريد

ق4: فرصة مبكرة لريال مدريد لكن بنزيمة يسدد الكرة ضعيفة ليلتقطها حارس المرمى

بداية المباراة

إسبانيول ريال مدريد الدوري الإسباني
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