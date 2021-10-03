لائحة المسابقات الجديدة: التغييرات والترتيب.. ومفاجآت في حال اعتراف الحكم بالخطأ أو إلغاء المسابقة

حصل FilGoal.com على نسخة من لائحة لجنة المسابقات الجديدة، والتي اعتمدها اتحاد الكرة في سبتمبر الماضي.

ويبرز في اللائحة عددا من البنود، التي قد تم تغييرها منذ المواسم الماضية، والتي يقدمها FilGoal.com لكم في هذا التقرير..

اتحاد الكرة ينظم ويدير الدوري

يقول لائحة لجنة المسابقات بشكل واضح إن اتحاد الكرة هو منظم ومدير الدوري المحلي، ومعها مسابقتي كأس مصر وكأس السوبر، كما يحدد شكل وعدد الهابطين في كل نسخة بحسب المادة 54 من اللائحة.

وداعا لـ 5 التغييرات

الموسم الجديد من الدوري المصري، سيشهد عودة قائمة الـ 18 لاعبا لكل مباراة، مع إجراء 3 تغييرات فقط.

ففي الموسمين الماضيين، كانت تقام المباريات بوجود 20 لاعبا في قائمة كل فريق وقيام كل منهم بـ 5 تغييرات، ولكن الموسم المقبل سيشهد عودة قائمة الـ 18 لاعبا والـ 3 تغييرات.

ويحق للحكم، حسب نفس المادة، منح الفريقين استراحتين لشرب المياه في الدقيقتين 30 و75 وفقا للأحوال الجوية ودرجة الحرارة.

فصل الإنذارات

بحسب المادة 35 من اللائحة، فإن إنذارات كل بطولة ستكون منفصلة.

بمعنى، إذا حصل لاعب على إنذارين في الدوري، ثم إنذار في كأس مصر، لن يتم إيقافه في المباراة التالية.

يوقف اللاعب فقط حال حصوله على 3 إنذارات في بطولة واحدة (الدوري أو الكأس) ويسري الإيقاف على البطولة ذاتها.

وتسقط الإنذارات التي لا تستوجب الإيقاف بنهاية الموسم، ولكن يستمر الإيقاف للموسم التالي حال حدوثه قبل نهاية الموسم السابق.

ولكن، يستمر الإيقاف بالنسبة للاعب الناشئ الموقوف في مرحلته السنية، وانتقل للمرحلة التالية ولم يستكمل مدة إيقافه، حيث يستكمل إيقافه في المرحلة السنية التي تم تصعيده لها.

عقوبات الانسحاب

الفريق الذي ينسحب من مباراة في الدوري، ويستكمل المسابقة، يُعتبر مهزوما في المباراة 2-0 ويتم خصم 3 نقاط إضافية من رصيده.

أما في حال الانسحاب من المسابقة برمتها، فإذا كان انسحابه في الدور الأول تُلغى نتائج مبارياته كأنه لم يشارك في المسابقة.

أما لو كان الانسحاب في الدور الثاني، تبقى نتائجه في الدور الأول كما هي ويتم إلغاء نتائجه في الدور الثاني.

الفريق المنسحب من البطولة عموما، يتم حرمانه من المشاركة في المسابقات لمدة عام، ويبدأ المسابقة من الدرجة الأدنى (الرابعة).

أما إذا كان الانسحاب في آخر مباراة في المسابقة، يُعتبر الفريق مهزوما في المباراة، ويهبط للدرجة الأدنى لو أخل قرار انسحابه بترتيب الدوري.

ترتيب الفرق

تنص اللائحة أن ترتيب كل الفرق في الدوري، يتم بناء على المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم القرعة العلنية في حال التساوي في كل المعايير السابقة.

اعتراف الحكم

المادة 107 من اللائحة تقول إن "إذا ثبت باعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجتها بقرار لجنة المسابقات، وتعاد المباراة".

أكثر المواد جدلية.. ماذا يحدث حال إلغاء المسابقة؟

المادة 117 ربما هي الأكثر جدلية في اللائحة، وهي الخاصة بعدم استكمال المسابقة.

تقول اللائحة إنه في حال إلغاء المسابقة بعد حسم بطل المسابقة أو الهابطين، يتم اعتماد نتيجة المسابقة كما هي.

أما في حال إلغاء المسابقة دون حسم البطل أو الهابطين، فالمسابقة تُلغى وكأنها لم تكن إلا فيما يخص العقوبات الانضباطية، ويتم اعتماد ترتيب الموسم السابق للمشاركات القارية.

أحكام عامة في اللائحة

يحق لأي فريق طلب تغيير ملعب مباراته في الدوري، قبل 14 يوم بحد أقصى من المباراة التي يستضيفها، ويستلزم موافقة لجنة المسابقات على ذلك.

وفي كأس مصر، يتم الاحتكام لركلات الترجيح في دور الـ 32 في حال التعادل، بينما يقام وقت إضافي في بقية الأدوار.

ويمكن بحسب اللائحة إقامة مباريات كأس مصر دون الدوليين، بشرط إبلاغ الأندية بذلك قبل انطلاق المسابقة.

أما مباراة السوبر، فتجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس، ولو حقق فريق ثنائية الدوري والكأس، تجمع المباراة بين بطل الدوري ووصيف الكأس، ولو اعتذر وصيف الكأس يحل بدلا منه وصيف الدوري، ثم بقية فرق الدوري بالترتيب حال الاعتذار.