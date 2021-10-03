أليجري يوضح أسباب الفوز على تورينو.. ويشيد بلوكاتيلي وكييزا

تحدث ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس عن أسباب فوز فريقه المثير على تورينو في دربي ديلا مولي، وأشاد بما قدمه مانويل لوكاتيلي وفيديريكو كييزا.

وحقق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي على حساب تورينو بهدف لوكاتيلي في الدقيقة 86 ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن بحاجة إلى التحسين قليلا في طريقة لعبنا بشكل عام".

وأضاف "فقدنا الكثير من الكرات في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تراجع تورينو قليلاً وتحركنا أكثر".

وأكمل "عندما تلعب ضد فريق تم إعداده بهذه الطريقة، كلما تحركت أكثر كلما كنت أكثر خطورة على مرمى الخصم".

وشدد "كان من الممكن أن نسجل هدف التقدم مبكرا. لهذا السبب، كنت سأحزن لعدم الفوز بتلك المباراة".

وواصل "تأقلم مانويل لوكاتيلي بشكل جيد، لديه مجال كبير للتحسن، لكنه تحسن الآن كثيرا لأنه ينوع لعبه ويتحمل المزيد من المسؤولية".

وأردف "لوكاتيلي لاعب جيد بالطبع ويقدم أداء فني رائع".

وتابع "قدم كييزا أداء جيدا كمهاجم في الشوط الثاني أمام تورينو، لكن في الشوط الأول تلقى الكرات بشكل جيد للغاية".

في غياب الثنائي باولو ديبالا وألفارو موراتا، بدأ ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس بالثلاثي مويس كين وفريدريكو كييزا وبيرنادرسكي في الخط الأمامي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 86 من صناعة فريدريكو كييزا.

فوز يوفنتوس رفع رصيده للنقطة 11 في المركز الثامن بينا توقف رصيد تورينو عند 8 نقاط في المركز الـ11.

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