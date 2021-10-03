حسام غالي وكيلا وحازم إمام أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

أسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تعيين حسام غالي وكيلا وحازم إمام أمينا للسر.

وأقيمت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني خلال الجلسة العامة.

وفاز محمود حسين بمنصب رئيس لجنة الشباب والرياضة بالتزكية وحصول سامر التلاوي وكيلا أول.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

وكان الثنائي حسام غالي وحازم إمام قد تم تعيينهما في مجلس النواب في يناير الماضي.

وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، ضوابط إجراء انتخابات اللجان النوعية التي ستجري بعد قليل لاختيار رئيس ووكيلي وأمين سر لكل لجنة.