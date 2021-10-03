تشكيل ريال مدريد - عودة مودريتش وكروس أمام إسبانيول

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 15:02

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد تشكيله لمواجهة مضيفه إسبانيول اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وعاد توني كروس ولوكا مودريتش للتشكيل بعدما شاركا كبديلين أمام شيريف المولدوفي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

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حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ناتشو فرنانديز - ديفيد ألابا - إدير ميليتاو - لوكاس فازكيز

وسط الملعب: توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة - فيديريكو فالفيردي

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري ورصيده 17 نقطة مثل أتليتكو مدريد الوصيف وحامل اللقب.

بينما إسبانيول في المركز 15 ورصيده 5 نقاط.

وتنطلق المباراة الساعة 4:15 عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1.

ريال مدريد الدوري الإسباني
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