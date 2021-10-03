بولونيا يقسو على لاتسيو بثلاثية

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 14:23

كتب : FilGoal

بولونيا

سحق بولونيا ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

واستعاد بولونيا عافيته بعدما حصد نقطة في آخر 3 مباريات من الدوري، بينما سقط لاتسيو لأول مرة منذ 12 سبتمبر الماضي حين خسر أمام ميلان.

وسجل موسى بارو وأرثور ثياتي وآرون هيكي في الدقائق 14 و17 و68 أهداف بولونيا.

أخبار متعلقة
انضمام بريان جيل إلى منتخب إسبانيا بدلا من المصاب يورينتي أهداف لا تنسى في مواجهات صلاح أمام سيتي رومانو: واتفورد تواصل مع رانييري لقيادته في الجول يكشف – الموقف الحالي بين أجايي والأهلي

ونال فرانشيسكو أشيربي مدافع لاتسيو البطاقة الحمراء في الدقيقة 76.

وهيمن لاتسيو على الكرة لكن عجز عن اختراق دفاع بولونيا الذي ارتقى للمركز التاسع في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 11 نقطة.

بينما لاتسيو السادس ورصيده 11 نقطة.

ويستضيف لاتسيو فريق إنتر ميلان حامل اللقب في 16 أكتوبر المقبل بينما بولونيا يحل ضيفا على أودينيزي في 17 أكتوبر.

بولونيا لاتسيو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
السمري: تأجيل انتخابات الزمالك لمدة قصيرة أفضل من الدخول في النفق المظلم 2 ساعة | الدوري المصري
وكيله: عمر كمال يقترب من فيوتشر في حال عدم حل أزمة قيد الزمالك 2 ساعة | ميركاتو
السوبر كلاسيكو - طرد روخو يحسم الموقعة.. ريفر بليت يهزم بوكا جونيورز 3 ساعة | أمريكا
خبر في الجول - الأهلي يبدأ مفاوضات تمديد تعاقد موسيماني.. وموقف المدرب من عرض الأحمر 3 ساعة | الدوري المصري
سكاي: رانييري وافق على العودة للدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
الوحدة الإماراتي: لم نتفاوض مع موسيماني أو كارتيرون.. وهذه حقيقة رغبتنا في ضم بنشرقي ومعلول 3 ساعة | الدوري المصري
ناجلزمان عن نهاية سلسلة بايرن ميونيخ: سددنا 20 كرة مقابل 5 4 ساعة | الدوري الألماني
ميلان يواصل مطاردة الصدارة بثلاثية في أتالانتا 4 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: استبعاد أفشة ومحمد شريف ليس لأسباب طبية أو انضباطية