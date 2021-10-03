بولونيا يقسو على لاتسيو بثلاثية

سحق بولونيا ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

واستعاد بولونيا عافيته بعدما حصد نقطة في آخر 3 مباريات من الدوري، بينما سقط لاتسيو لأول مرة منذ 12 سبتمبر الماضي حين خسر أمام ميلان.

وسجل موسى بارو وأرثور ثياتي وآرون هيكي في الدقائق 14 و17 و68 أهداف بولونيا.

ونال فرانشيسكو أشيربي مدافع لاتسيو البطاقة الحمراء في الدقيقة 76.

وهيمن لاتسيو على الكرة لكن عجز عن اختراق دفاع بولونيا الذي ارتقى للمركز التاسع في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 11 نقطة.

بينما لاتسيو السادس ورصيده 11 نقطة.

ويستضيف لاتسيو فريق إنتر ميلان حامل اللقب في 16 أكتوبر المقبل بينما بولونيا يحل ضيفا على أودينيزي في 17 أكتوبر.