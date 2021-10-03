انضمام بريان جيل إلى منتخب إسبانيا بدلا من المصاب يورينتي

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

منتخب إسبانيا - يورو 2020

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استدعاء بريان جيل جناح توتنام إلى منتخب إسبانيا لتعويض استبعاد ماركوس يورينتي.

بريان جيل

النادي : توتنام هوتسبر

إسبانيا

وكان يورينتي قد تعرض للإصابة خلال مباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وكان قد تم استدعاء بريان جيل إلى منتخب إسبانيا تحت 21 عاما لكنه سينتظم مع المنتخب الأول للتركيز على مواجهات دوري الأمم الأوروبية.

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ومن المقرر أن تواجه إسبانيا منتخب إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء الأربعاء على ملعب سان سيرو.

ويلعب بريان جيل في مركز الجناح وشارك مع توتنام في ثماني مباريات هذا الموسم.

ويشارك بريان جيل كبديل مع توتنام ونجح في صناعة هدف واحد في دوري المؤتمر الأوروبي.

منتخب إسبانيا إسبانيا بريان جيل
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