في الجول يكشف – الموقف الحالي بين أجايي والأهلي

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 13:01

كتب : أحمد الخولي

جونيور أجايي - الأهلي

يرفض جونيور أجايي جناح الأهلي، الخروج للإعارة أو البيع.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن أجايي يريد فسخ التعاقد، والحصول على مستحقاته كاملة، حال رغبة الأهلي في رحيله.

ويريد الأهلي رحيل النيجيري، حيث أن الأحمر قد أكمل لاعبيه الأجانب بوجود علي معلول وبدر بانون وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو، ووضع اللاعب على قائمة الانتظار.

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وفي المقابل، يقوم الأهلي بتحويل مستحقات أجايي أولا بأول، تحسبا لتقدم اللاعب بشكوى لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب وضعه على قائمة الانتظار حسبما أوضح مصدر بالنادي، لـ FilGoal.com.

ويعكف المسؤولون في الأهلي على الوصول لحل وسط بحيث لا يدفع كامل عقده، خاصة وأن الفسخ – إن تم – سيكون قبل نهاية عقده بموسم كامل.

أجايي الموسم الحالي خاض 21 مباراة واكتفى بتسجيل هدفين وصناعة 3.

إجمالا لعب أجايي خلال 5 مواسم مع الأهلي 161 مباراة سجل 41 هدفا وصنع 30.

وحصد أجايي 10 ألقاب مع الأهلي منذ انضمامه قادما من الصفاقسي التونسي.

جونيور أجايي الأهلي
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