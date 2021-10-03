رومانو: واتفورد تواصل مع رانييري لقيادته

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس إن واتفورد تواصل مع المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري لقيادة الفريق.

وكتب رومانو في تويتر "واتفورد يبحث حاليا عن مدرب جديد بعد إقالة تشيسكو مونيوز".

وواصل "تم التواصل مع رانييري والمفاوضات مستمرة. النادي سيعلن قريبا عن مدربه".

وأعلن واتفورد اليوم الأحد إقالة منيوز بالقول في بيان:"شعرت الإدارة أن الأداء الحالي يظهر توجها سلبيا، في وقت كان يتوجب على الفريق التحسن".

وأوضح "النادي سيظل ممتنا لتشيسكو لدوره في الصعود للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ونتمنى له الأفضل في مسيرته المستقبلية".

Watford are currently looking for a new manager after sacking Xisco. Claudio Ranieri has been contacted as potential candidato - talks ongoing. Watford will decide their new manager soon. 🟡 @DiMarzio @SkySport #WatfordFC #EPL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2021

صاحب الـ 41 عاما تولى تدريب واتفورد في ديسمبر من العام الماضي، وقاد الفريق للصعود للدوري الممتاز.

لكنه فاز مرتين في الجولات السبع الأولى، وخسر 4 مرات، وودع كأس الرابطة على يد ستوك سيتي.

ويترك مونيوز واتفورد في المركز الـ 14 بـ 7 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، رانييري أحد المدربين الذين توجوا باللقب الإنجليزي، حين حقق مفاجأة كبرى وقاد ليستر سيتي للقب في موسم 2015-2016.

وخاض رانييري (69 عاما) 225 مباراة في الدوري الإنجليزي فاز في 107 وخسر 60.