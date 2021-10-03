رومانو: واتفورد تواصل مع رانييري لقيادته

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 12:48

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس إن واتفورد تواصل مع المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري لقيادة الفريق.

وكتب رومانو في تويتر "واتفورد يبحث حاليا عن مدرب جديد بعد إقالة تشيسكو مونيوز".

وواصل "تم التواصل مع رانييري والمفاوضات مستمرة. النادي سيعلن قريبا عن مدربه".

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وأعلن واتفورد اليوم الأحد إقالة منيوز بالقول في بيان:"شعرت الإدارة أن الأداء الحالي يظهر توجها سلبيا، في وقت كان يتوجب على الفريق التحسن".

وأوضح "النادي سيظل ممتنا لتشيسكو لدوره في الصعود للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ونتمنى له الأفضل في مسيرته المستقبلية".

صاحب الـ 41 عاما تولى تدريب واتفورد في ديسمبر من العام الماضي، وقاد الفريق للصعود للدوري الممتاز.

لكنه فاز مرتين في الجولات السبع الأولى، وخسر 4 مرات، وودع كأس الرابطة على يد ستوك سيتي.

ويترك مونيوز واتفورد في المركز الـ 14 بـ 7 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، رانييري أحد المدربين الذين توجوا باللقب الإنجليزي، حين حقق مفاجأة كبرى وقاد ليستر سيتي للقب في موسم 2015-2016.

وخاض رانييري (69 عاما) 225 مباراة في الدوري الإنجليزي فاز في 107 وخسر 60.

واتفورد رانييري
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