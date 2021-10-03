انتهت الدوري الفرنسي - رين (2) - (0) سان جيرمان

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على فريق رين ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وينفرد باريس سان جيرمان بصدارة الترتيب برصيد 24 نقطة بينما رين في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

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ق84: الحكم يلغي ضربة الجزاء بعد العودة لحكم الفيديو.

ق83: ضربة جزاء لـ رين!

ق67: الـ VAR يرفض الهدف بسبب تسلل مبابي

ق66: جووووول أول لباريس عن طريق مبابي بعد صناعة دي ماريا.

ق46: جوووول ثاني فلافيان تايت يسجل الثاني لـ رين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جوووول لابوردي يفتتح التسجيل لفريق رين

ق31: تسديدة رائعة في العارضة من ميسي من ركلة حرة

ق8: ضغط من أبناء العاصمة، ومشاغبات من أصحاب الأرض

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل