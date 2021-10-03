جيرو يغيب عن مواجهة أتالانتا

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 12:14

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

تأكد غياب أوليفيه جيرو مهاجم ميلان عن مواجهة أتالانتا ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

ويعاني المهاجم الفرنسي من آلام الظهر ولم ينضم إلى قائمة ميلان لمواجهة أتالانتا.

وجاء جيرو على مقاعد بدلاء ميلان في أخر مباراتين أمام أتليتكو مدريد وسبيزيا.

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واعترف ستيفانو بيولي المدير الفني في المؤتمر أن جيرو لا يزال غير لائق بنسبة 100% حتى الآن.

ويأتي غياب جيرو مع ميلان بجانب غياب زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة.

ويحتل ميلان المركز الثالث مؤقتا برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن نابولي المتصدر.

أما أتالانتا ففي المركز السابع برصيد 11 نقطة عقب مرور ست جولات.

ميلان جيرو الدوري الإيطالي
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