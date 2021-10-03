تشكيل باريس - رباعي الهجوم الناري بقيادة ميسي أمام رين

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 12:22

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي

أعلن باريس سان جيرمان تشكيله لمواجهة مضيفه ستاد رين اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

ويجلس النجم ليونيل ميسي بديلا ويعوضه مواطنه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وجاء تشكيل باريس:

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حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: بريسنل كيمبيمبي - ماركينوس - أشرف حكيمي - نونو مينديش

وسط الملعب: ماركو فيراتي - إدريسا جانا جيي

الهجوم: نيمار - كيليان مبابي - أنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي

البدلاء: كيلور نافاس - سرجيو ريكو - كولين داجبا - عبده ديالو - رافينيا - جورجينيو فينالدوم - أندير هيريرا - ماورو إيكاردي - لياندرو باريديس - تيلو كيرهير - دانيلو

ويتصدر باريس ترتيب الدوري ورصيده 24 نقطة بينما ستاد رين في المرتبة 14 ورصيده 9 نقاط.

باريس سان جيرمان
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