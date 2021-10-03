وكيلهم: السولية جدد لمدة ثلاثة مواسم.. وسبب رحيل سعد سمير ومروان محسن عن الأهلي

كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين عن تجديد عمرو السولية تعاقده مع الأهلي لمدة ثلاثة مواسم بشكل رسمي.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وينتهي تعاقد السولية مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ومن المقرر أن يعلن الأهلي من جانبه خلال الأيام المقبلة.

وقال تامر النحاس عبر قناة صدى البلد: "عمرو السولية وقع على تجديد تعاقده مع الأهلي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة".

وأضاف "التفاوض بين الأهلي وعمرو السولية لم يأخذ وقتا طويلا، كانت هناك رغبة متبادلة ولا يزال موسما في تعاقده".

وأوضح النحاس "وصلنا إلى شكل مرضي للطرفين وتم توقيع التجديد في هدوء لمدة ثلاثة مواسم مقبلة".

وكشف وكيل عمرو السولية "التجديد لا يشمل إعارة اللاعب خارجيا، ولكن تم وعد اللاعب في السنوات المقبلة إذا جاء له عرض إعارة بمقابل مادي جيد ستتم الموافقة ولكن ليس الموسم المقبل والأهلي لا يقف أمام لاعبيه".

وبالحديث عن رحيل سعد سمير أوضح "كان يتبقى في تعاقده مع الأهلي موسمان، الموسم المقبل مضمون أما الآخر فوفقا لشروط معينة وهو ما قد يضعه في ظروف معينة والاتجاه لأمور إدارية وفقا لمشاركاته".

وكشف النحاس "التعاقد بين سعد سمير والأهلي كان ينص على إذا شارك لمدة 50% في الموسم المقبل سيلعب إجباريا لموسم آخر، وإن لم يحدث سيكون بالاتفاق بين الطرفين".

وواصل "بحث سعد سمير عن مكان به استقرار ورغبة لضمه ليذهب إعارة لمدة موسمين وهو ما قد يعيده وقتها إلى الأهلي مجددا، وفي الحقيقة النادي لم يطالبه بالرحيل".

وأضاف "سعد سمير كان له دور في انتقال كريم نيدفيد إلى فريق فيوتشر من أجل المشاركة بصورة أكبر".

أما عن مروان محسن فقال: "كان مروان يشارك بصورة كبيرة في المواسم السابقة مع الأهلي لكن النسبة باتت أقل في الموسم الماضي وهو ما جعل التفكير في حل أخر".

وتابع "طلب مروان محسن الرحيل كلاعب حر من أجل الانتقال إلى النادي الذي يرغب في الرحيل إليه وهو ما استجاب إليه الأهلي، واللاعب كانت لديه عروض كثيرة".

وكشف النحاس "فضّل مروان محسن عدم الانتقال إلى نادي جماهيري ليبتعد عن الضغوط وفي الحقيقة لم تحدث مفاوضات مع الزمالك".

واختتم تامر النحاس تصريحاته "كان هناك حديث من بيراميدز لكن فضلنا الابتعاد عن أي ضغوط محتملة، وأتوقع أن ينافس على لقب هداف الدوري الموسم المقبل".