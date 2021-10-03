دانيلو: أتخيل جوارديولا يوجه زوجته في المنزل كأنها لاعبة

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 10:54

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أشاد دانيلو لاعب يوفنتوس ببيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قائلا إن الأخير لا يتوقف عن التفكير في كرة القدم، حتى حين يعود إلى منزله.

دانيلو لويز

النادي : يوفنتوس

وقال البرازيلي لصحيفة لا ريبوبليكا:"جوارديولا غير نظرتي إلى الأمور، لم ألعب معه كثيرا بسبب الإصابة. من الصعب أن تكون على علاقة طيبة به".

وواصل "لا يرتاح أبدا، يفكر في الكرة طوال الوقت. أعتقد أنه في المنزل يضع زوجته على الأريكة كأنها لاعبة في الملعب".

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ولعب دانيلو موسمين في سيتي تحت قيادة جوارديولا وتوج بستة ألقاب.

قبل أن يرحل إلى يوفنتوس في 2019 مقابل 37 مليون يورو.

ويقضي جوارديولا موسمه السادس كمدرب في سيتي، توج مع الفريق بعشرة ألقاب.

دانيلو جوارديولا
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