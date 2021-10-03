الزمالك يواجه الاتحاد الليبي استعدادا لـ توسكر

سيلعب الزمالك وديا يوم الجمعة ضد فريق الاتحاد الليبي في إطار استعداده لمواجهة توسكر الكيني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وستجري المباراة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر نادي الزمالك الساعة 4 عصرا.

وتتجه بعثة الزمالك إلى كينيا على ثلاثة مراحل في أيام 10 و11 و13 أكتوبر الجاري.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر في 16 أكتوبر ثم يستضيف الإياب في مصر بعد أسبوع.

ثم يبدأ الزمالك مشوار الدفاع عن لقبه مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وسيلعب الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر في موعد يحدد لاحقا.