الدرجة الثانية – المجد يقترب من أول 3 نقاط رغم الخسارة من سبورتنج في الجولة الأولى

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 10:37

كتب : رضا السنباطي

مانجا سيلا

صار فريق المجد السكندري قريبا من تحقيق أول 3 نقاط في الدرجة الثانية – مجموعة بحري، رغم خسارته في دربي سكندري أمام سبورتنج 2-1 في الجولة الأولى.

هدفا أحمد عادل ومانجا سيلا، يبدو وأنهما لن يكونا كافيين لسبورتنج لحصد أول 3 نقاط، بسبب صاحب الهدف الثاني، سيلا نفسه.

وعلم FilGoal.com أن فريق المجد قد وصلته معلومة بأن سيلا من المفروض أن يكون موقوفا نظرا لحصوله على الإنذار الثالث في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، حيث كان يلعب بقميص المنصورة، وحصل على الإنذار أمام سبورتنج نفسه.

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وبالتواصل مع نادي المنصورة، أوضح مصدر بالنادي لـ FilGoal.com أن سيلا بالفعل قد حصل على الإنذار الثالث في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

أما نادي سبورتنج، فقال مصدر بالنادي لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع اتحاد الكرة للاستعلام عن اللاعبين الجدد وإن كان أيهما موقوفا، ووصلنا الرد قبل يوم من المباراة بأن سيلا موقوف".

وأوضح "لكن إدارة النشاط لم تبلغ فريق الكرة الموجود في معسكر مغلق بورود الرد، ليشارك سيلا في وقت لم يعلم به الجهاز الإداري بالنادي أنه من المفروض أن يكون موقوفا".

وبحسب اللائحة، فمن المنتظر أن يتم احتساب نقاط المباراة لفريق المجد الصاعد حديثا من الدرجة الثالثة.

المجد السكندري سبورتنج في الدرجة الثانية
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