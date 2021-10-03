عمر هريدي: أطعن على قرار بطلان فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك.. وهذا ردي على تصريح "مكافأة الأهلي"

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 00:12

كتب : FilGoal

عمر هريدي

كشف عمر هريدي أول المترشحين لرئاسة الزمالك، أنه سيقوم بالطعن على قرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بإيقاف الترشح لانتخابات الزمالك، أمام القضاء الإداري.

وقال هريدي لـ صدى البلد: "أطعن على قرار مديرية الشباب والرياضة ببطلان فتح باب الترشيح لانتخابات الزمالك غدا أمام القضاء الإداري".

وأوضح "ما حدث مؤشر على نية لعدم إقامة الانتخابات ويثير علامات الاستفهام. لماذا لم تبد المديرية تحفظها على فتح باب الترشح رغم معرفة الموعد منذ 20 يوما؟ سأطلب تعويضا شخصيا بسبب الضرر الذي وقع علي بقرار مديرية الشباب والرياضة".

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وأتم عن تصريحات متداولة له في عام 2006 بأنه سيقوم بمكافأة الأهلي حال فوزه بدوري أبطال إفريقيا 2006، إبان وجوده كعضو في إدارة الأبيض: "كانت محاولة لإخماد نيران التعصب، وعائلتي وأصدقائي وكل العاملين في مكتبي زمالكاوية".

وفي وقت سابق، أكد محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة، أن إعلان مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ببطلان فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، إجراء طبيعي، مؤكدا أنه لا يوجد قرار بالمد للجنة المعينة بإدارة شؤون الزمالك.

وكان الزمالك قد أعلن أمس الجمعة فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، وتقدم عمر هريدي للرئاسة، و3 مرشحين آخرين للعضوية.

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