وائل جمعة: محمد صلاح قائد منتخب مصر وأبلغنا فتحي بذلك

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر عن استقرار الجهاز الفني للفراعنة على قائد المنتخب في الفترة المقبلة وهو محمد صلاح نجم ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال جمعة عبر قناة أون E :"محمد صلاح هو من سيحمل شارة قيادة منتخب مصر وأبلغت أحمد فتحي بذلك وتقبل الأمر وهذا هو قرار كيروش ولا يجب أن نتحدث في هذا الأمر مرة أخرى".

وأضاف "مؤتمر كيروش المقبل هو المؤتمر الخاص ببداية معسكر المنتخب قبل التجمع استعدادا لمباراتي ليبيا وليس من أجل تفسير أي شيء خاص بالمنتخب".

وواصل "من حظنا الجيد أننا في مصر لدينا 120 مليون مدرب، وأننا اعتدنا على التبرير وهذا أمر خاطئ جدا، المدرب إذا برر اختياراته لا يستحق أن يكون مدربا وكيروش غير مطالب بتبرير اختياراته وإلا لم يتم اختياره لتدريب المنتخب".

وأكد "يجب منح كيروش الفرصة حتى يعمل ويعتمد على اختياراته وهو صاحب الحق الأصيل في هذا الأمر وهو المسؤول عن قراراته".

وتابع "الناس تقول إن كيروش معه الحق في العمل كما يحب وبعد ذلك يتم لومه على اختياراته للمنتخب".

واستمر في تصريحاته "المدرب صاحب الحق الأول والأخير في اخيتار واستبعاد اللاعبين من المنتخب".

وبالحديث عن المستبعدين من قائمة المنتخب قال :"قائمة كأس العرب المبدئية ليس لها علاقة بقائمة مباراتي ليبيا وكان يجب أن يتم الإعلان عنها قبل الموعد المحدد".

وأفصح "كيروش تواصل مع جميع لاعبي المنتخب وأكد لهم أن كل اللاعبين لديهم فرصة في التواجد مع المنتخب سواء المنضمين لقائمة مباراتي ليبيا أو خارجها وأنه يعتمد على 40 لاعبا".

واستمر في تصريحاته "أبلغنا اللاعبين المستبعدين من قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا بذلك وتقبلوا رسالة كيروش لهم وأكدوا أن حديثه سيدفعهم لبذل المزيد من الجهد للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "أتمنى من الجمهور المصري أن تكون ثقتهم في كيروش بلا حدود".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم 8 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2022 في قطر، قبل أن يلعب منتخب مصر ضد ليبيا مرة أخرى في مباراة الجولة الرابعة يوم 11 من الشهر ذاته.