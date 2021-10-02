مجاهد: قرار الأندية طبيعي ومشفق عليهم.. ومن المستحيل أن نطلب من كيروش تفسيرات عن اختياراته

يرى أحمد مجاهد رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة المصري أن قرار الأندية بخوض الدوري الموسم المقبل بشكله الطبيعي، قرار "طبيعي".

وقال مجاهد في تصريحات لقناة صدى البلد، إنه من المستحيل أن يطلب تفسيرات من كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب أي تفسيرات حول قراراته واختياراته في قائمة منتخب مصر.

وتحدث كيروش قائلا: "كان من الطبيعي أن تختار الأندية دوري الدورين بشكله الطبيعي لأنها دفعت أموالا كثيرة للمنافسة وهناك مدخلات مالية كثيرة من البث على سبيل المثال، ولأن الشكلين الآخرين كان بهما الكثير من العيوب. دوري الدورين كان القرار الطبيعي من اللحظة الأولى".

وكشف "مشفق على الأندية من الموسم المقبل، لكن الشكلين الآخرين مثل المجموعتين أو الدور الواحد لم يكونا هما الحل. لا نريد البكاء على اللبن المسكوب، ولكن قلنا إن اكتمال الموسم قبل الماضي سيؤثر على 3 مواسم مقبلة، ولكن أثق في خبرة عامر حسين وتكاتف الأندية لاستكمال الموسم المقبل، والدوري المقبل غير مهدد بعدم الاستكمال".

وأكمل "بمجرد أن تخطرنا الأندية بتعديلاتها المقترحة على اللائحة سنرسلها لـ فيفا للموافقة عليها من عدمه، ثم تعود للجنة الأولمبية للنشر في الجريدة الرسمية، وبعدها يتم الدعوة للانتخابات في اتحاد الكرة".

وشدد "في الوضع الطبيعي، ستقام الانتخابات في اتحاد الكرة بنهاية نوفمبر لو أقيمت على اللائحة القديمة، وكل ما تتقدم الأندية بتعديلاتها على اللائحة الجديدة بشكل أسرع لو أقيمت بحسب اللائحة الجديدة بشكل أسرع".

وأتم في تلك النقطة "كان من الضروري تعيين اللجان رغم أن اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة سترحل بعد شهرين أو ثلاثة لأننا لا بد أن نعين اللجان قبل انطلاق الموسم لإدارة المسابقات".

وعن منتخب مصر قال "لم يحدث وأن نطلب تفسير من كارلوس كيروش أو الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن اختياراته، لأنها حق أصيل للجهاز ولكيروش. لا يمكننا أن نتحدث مع مدرب بقدر كيروش عن اختياراته. كيروش لا ينام، ويعمل لمدة 20 ساعة يوميا ويهتم بأدق التفاصيل".

وكشف "كيروش اختار إعلان القائمة المبدئية لمنتخب مصر لـ كأس العرب رغم أنه لم يكن مجبرا على ذلك. هو يفضل الإعلان عن كل شيء. وبالمناسبة، قائمة كأس العرب تم وضعها على النظام الخاص بـ فيفا قبل قائمة مباراتي ليبيا".

وأكمل "أغلب الجهاز الفني للمنتخب يجيد الإنجليزية، وتناوبوا على ترجمة حديث كيروش، وفي الوقت الحالي سيقابل كيروش أحد المترجمين لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن إن كان سيقوم بتعيينه أو سيستمر الجهاز في ترجمة حديث كيروش".

وعن موقف القيد لنادي الزمالك أوضح "من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، الزمالك سدد جزء من مديونياته وجدول الباقي وقيد القائمة الأولى. إيقاف القيد للصفقات الجديدة من فيفا ونحن منفذون للقرار".

واستدرك "اتخذنا قرارا بإيقاف عبد الرحمن مجدي 3 أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه وأبلغنا الإسماعيلي وفيفا بالعقوبة. العقوبة كانت لاختراق اللوائح والتعليمات خلال أولمبياد طوكيو 2020. التعليمات كانت عدم التعامل مع أي أحد خارج البعثة. عقوبة إيقافه تنتهي في مطلع نوفمبر المقبل".

وأتم " قرار شيكابالا باللجوء لمركز التسوية والتحكيم لا يفسد للود قضية، وليس كل القرارات الخاصة بمركز التسوية والتحكيم ملزمة لاتحاد الكرة. القرارات الفنية غير ملزمة، لأن هناك قواعد دولية تحكمنا ويجب أن نحتكم لها في النهاية".