علي فتحي لـ في الجول: وقعت على عقود انضمامي لنادي هويدي

كشف علي فتحي لاعب الإنتاج الحربي عن انضمامه لصفوف نادي هويدي "مصر للمقاصة سابقا" بداية من الموسم المقبل.

وقال علي فتحي لـFilGoal.com: "وقعت على عقود الانضمام لنادي هويدي لمدة 3 مواسم مقبلة".

وأضاف "تنازلت عن جزءا من مستحقاتي المالية مع الإنتاج الحربي وفسخت عقدي بالتراضي".

وواصل "سعيد بتواجدي مع نادي هويدي الذي لديه فكر استثماري والأجواء هنا رائعة".

الظهير الأيسر شدد "طموحي أن أساهم مع الفريق لإنهاء الدوري في مركز يليق باسم النادي وأتمنى أن أعود للظهور بمستوى مميز مرة أخرى".

وأتم تصريحاته "تامر مصطفى المدير الفني للفريق مدربا رائعا وطريقته التدريبية مميزة للغاية".

ولعب علي فتحي البالغ من العمر 28 عاما 17 مباراة مع الإنتاج الحربي في الموسم الماضي.