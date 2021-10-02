علي فتحي لـ في الجول: وقعت على عقود انضمامي لنادي هويدي

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 22:38

كتب : أحمد شاكر

علي فتحي - لاعب الإنتاج الحربي والزمالك السابق

كشف علي فتحي لاعب الإنتاج الحربي عن انضمامه لصفوف نادي هويدي "مصر للمقاصة سابقا" بداية من الموسم المقبل.

وقال علي فتحي لـFilGoal.com: "وقعت على عقود الانضمام لنادي هويدي لمدة 3 مواسم مقبلة".

وأضاف "تنازلت عن جزءا من مستحقاتي المالية مع الإنتاج الحربي وفسخت عقدي بالتراضي".

أخبار متعلقة
كريم مصطفى لـ في الجول: أتممت انتقالي إلى إنبي على سبيل الإعارة حسام عاشور يوضح لـ في الجول حقيقة اعتزاله الزمالك لـ في الجول: لجنة تنقية العضويات في النادي منذ السبت الماضي.. وهذا مصير الانتخابات

وواصل "سعيد بتواجدي مع نادي هويدي الذي لديه فكر استثماري والأجواء هنا رائعة".

الظهير الأيسر شدد "طموحي أن أساهم مع الفريق لإنهاء الدوري في مركز يليق باسم النادي وأتمنى أن أعود للظهور بمستوى مميز مرة أخرى".

وأتم تصريحاته "تامر مصطفى المدير الفني للفريق مدربا رائعا وطريقته التدريبية مميزة للغاية".

ولعب علي فتحي البالغ من العمر 28 عاما 17 مباراة مع الإنتاج الحربي في الموسم الماضي.

علي فتحي الإنتاج الحربي نادي هويدي
نرشح لكم
أخر الأخبار
عمر هريدي: أطعن على قرار بطلان فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك.. وهذا ردي على تصريح "مكافأة الأهلي" 7 دقيقة | مصر
كومان: تصرف لابورتا جيد وأشكره على هدوئه 10 دقيقة | الدوري الإسباني
وائل جمعة: محمد صلاح قائد منتخب مصر وأبلغنا فتحي بذلك 20 دقيقة | منتخب مصر
مجاهد: قرار الأندية طبيعي ومشفق عليهم.. ومن المستحيل أن نطلب من كيروش تفسيرات عن اختياراته 25 دقيقة | منتخب مصر
سواريز يكشف السر وراء احتفال "الهاتف" بعد هدفه في شباك برشلونة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
تعرف على نتائج وترتيب مجموعتي القاهرة والصعيد بعد الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية 45 دقيقة | الدرجة الثانية
بيكيه: لو لعبنا 3 ساعات لما سجلنا.. وهذا سر المشادة بعد هدف أتليتكو 49 دقيقة | الدوري الإسباني
مكالمة هاتفية قاسية من سواريز لـ كومان.. أتليتكو يلتهم برشلونة بسهولة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا