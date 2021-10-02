إنتر يقلب تأخره أمام ساسولو ويواصل مطاردة نابولي

قلب إنتر ميلان تأخره خارج ملعبه أمام ساسولو لهدف دون رد لفوز بهدفين ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي الممتاز.

تقدم دومينكو بيراردي لـ ساسولو من ضربة جزاء في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

بعد التأخر في الشوط الأول، تدخل سيميوني إنزاجي بأربعة تغييرات دفعة واحدة بدخول إدين دجيكو وفريدريكو دي ماركو وماتيو دارميان وأرتورو فيدال في مكان تشالهان أوجلو ودينزل دومفريس وأليساندرو باستوني وخواكين كوريا.

دجيكو لم يحتج لأكثر من دقيقة واحدة بعد دخوله ليعدل النتيجة مع الدقيقة 58 من صناعة إيفان بيريسيتش.

لاوتارو مارتينيز اقتنص النقاط الثلاث لإنتر مع الدقيقة 78 من علامة الجزاء.

تقنية الفيديو تدخلت بعد ذلك لتلغي هدفا ثانيا لإدين دجيكو بداعي التسلل في الدقيقة 82.

فوز إنتر رفع رصيده للنقطة 17 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن نابولي الذي سيواجه فيورنتينا غدا الأحد، بينما توقف رصيد ساسولو عند 7 نقاط في المركز الـ13.