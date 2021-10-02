كريم مصطفى لـ في الجول: أتممت انتقالي إلى إنبي على سبيل الإعارة

كشف كريم مصطفى لاعب المقاولون العرب عن انتقاله إلى نادي إنبي على سبيل الإعارة.

وقال كريم مصطفى لـFilGoal.com: "انتقالي إلى إنبي بناء على طلب حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي".

وأضاف "إنبي أنهى اتفاقه مع المقاولون بشأن ضمي، وعقدي لا يزال ممتدا مع ذئاب الجبل لمدة موسمين".

وأتم تصريحاته "سوف أوقع على عقود انضمامي بشكل رسمي لنادي إنبي خلال الساعات القليلة المقبلة".

كريم مصطفى البالغ من العمر 31 عاما لعب الموسم الماضي مع المقاولون 29 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.