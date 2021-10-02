حسام عاشور يوضح لـ في الجول حقيقة اعتزاله

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 21:55

كتب : بسام أبو بكر

حسام عاشور - الاتحاد السكندري

نفى حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري وقائد الأهلي السابق اعتزاله لكرة القدم.

حسام عاشور

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وقال عاشور لـ FilGoal.com: "الحديث عن اعتزالي كرة القدم ليس له أساس من الصحة".

وأتم "أمامي شهرين للعودة لمران الاتحاد السكندري".

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وتعرض عاشور لقطع في الرباط الصليبي في مايو الماضي.

وانضم عاشور إلى الاتحاد السكندري قادما من الأهلي الصيف قبل الماضي في صفقة انتقال حر.

وشارك عاشور مع زعيم الثغر في ثماني مباريات خلال الموسم الماضي.

حسام عاشور الأهلي الاتحاد السكندري
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