وزارة الرياضة لـ في الجول: ما حدث في الزمالك إجراء طبيعي ولا مد للجنة المعينة.. والانتخابات ستقام

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 20:34

كتب : FilGoal

حسين لبيب - رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك

شدد محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة، أن إعلان مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ببطلان فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، إجراء طبيعي، مؤكدا أنه لا يوجد قرار بالمد للجنة المعينة بإدارة شؤون الزمالك.

وقال فوزي لـ FilGoal.com: "الحديث عن المد للجنة المعينة لمدة 6 أشهر، غير صحيح".

وأوضح "ما حدث هو إجراء طبيعي قبل أي انتخابات، لتنقية العضويات من قبل الجهة الإدارية وهي هنا مديرية الشباب والرياضة بالجيزة".

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وأردف "أبطلنا فتح باب الترشح إلى أن يتم تنقية العضويات، والمديرية ونادي الزمالك يعملان على تنقية العضويات في الوقت الحالي".

وشدد "سيتم الدعوة للانتخابات في موعد أقصاه يوم 31 أكتوبر طبقا لقانون الرياضة، وتقام الانتخابات بعد فتح باب الترشح بفترة بين 45 و60 يوما".

وأتم "لا تأجيل للانتخابات، لأن توجه الوزارة هو إقامة الانتخابات في الأندية وهو ما بدأ بالفعل".

وكان الزمالك قد أعلن أمس الجمعة فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، وتقدم عمر هريدي للرئاسة، و3 مرشحين آخرين للعضوية.

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