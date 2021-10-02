مؤتمر أنشيلوتي: شيريف سلبني النوم.. وهذا موقفي من تدريب برشلونة

حلل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، الأثر السلبي الذي خلّفته الهزيمة الكارثية أمام شيريف في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يحل ضيفا على إسبانيول مساء الأحد، في آخر اختبار بالدوري الإسباني قبل التوقف الدولي.

وصرّح أنشيلوتي قبل المباراة: "مباراة شيريف أصابتنا في شرفنا، هذا صحيح، ولكن سنصدر رد فعل وسنقدّم كل ما يلزم لنفوز".

وعلق على قمة الجولة: "يجب أن نقاتل مع برشلونة وأتليتكو حتى النهاية، ربما أتليتكو أفضل حاليا، سأشاهد مباراتهما مثل كل المباريات. لو قمنا بما علينا فسنقاتل معهما حتى النهاية".

وأشاد بلاعبه الفرنسي: "كامافينجا انسجم بشكل جيد، لديه شخصية مميزة، لكن عليه أن يتحسن في التمركز. هو شاب ويمتلك الجودة، ويضيف الحيوية للفريق".

وعلق على تصريح كريم بنزيمة أن مبابي سيلعب في ريال مدريد: "أتمنى أن يستمتع مبابي لأن ريال مدريد هو أكبر نادٍ في العالم".

وخالف أنشيلوتي خوسيه ماريا جوتي الذي أبدى استعداده لتدريب برشلونة: "مع كامل الاحترام، لا يمكنني أن أخالف تاريخي، وتاريخي يقول إنني درّبت هنا وأدرب هنا".

وكشف: "نحن سعداء بعودة كروس، لقد حصل على وقته الكافي وتعافى جيدا، سيبدأ مباراة الغد".

وأوضح: "هازارد يفتقد للاستمرارية حاليا، يقوم ببعض الأمور مثل السابق مثل المراوغات، رأينا ذلك أمام شيريف، لكنه يحتاج إلى مزيد من دور البطولة في المباريات".

وشرح: "دون الكرة دفاعنا يكون أكثر كفاءة بطريقة 4-4-2، لكن عندما نمتلك الكرة يختلف الأمر تماما. ولكن الواقع أننا لا ندافع عادة بخط من 4 لاعبين، بل أحيانا بثنائي فقط. في بعض المباريات ندافع بخط من 5 لاعبين، لكن هذا يعقّد الضغط من الأمام بعض الشيء".

وبرر استمرار غياب فيرلان ميندي: "لم نرفع الحمل البدني لـ ميندي، نريد استغلال التوقف الدولي لتجهيزه للعودة للملاعب، وأعتقد أن الأمر نفسه سيتم مع كارباخال ومارسيلو".

وكشف: "اللاعبون الذين حصلوا على دقائق أقل أمام شيريف هم أكثر جاهزية. العالم كله يرى كاسيميرو مرهقا وأنا لا أرى الأمر بنفس الصورة، أراه بخير. وعندما أريحه لا يعني ذلك أنه لا يستحق اللعب، بل من أجل الحفاظ عليه، فعلت هذا مع مودريتش، لعب جيدا أمام فياريال ثم أرحته أمام شيريف".

وتابع: "ما حدث في مباراة شيريف كان جليا واللاعبون على اتفاق معي، افتقدنا للحسم في الهجوم. لقد أثرت المباراة عليّ جسديا لأني لم أنم وظللت أفكر في المباراة وفيما حدث، ولكن ذهنيا لم تؤثر عليّ".

وأوضح: "علينا أن نتحلى بالتوازن، في آخر مباراتين واجهنا صعوبات في التسجيل لم نواجهها من قبل، هذه هي كرة القدم، منذ 10 أيام قلت إن لحظات صعبة ستأتي، لا أعني أن اللحظة الحالية صعبة، ولكن يجب أن نتعامل مع الموقف بتوازن وطاقة".

أنشيلوتي شكّل شراكة وسط تاريخية في ميلان بالثمانينيات مع روبيرتو دونادوني وفرانك رايكارد، فهل ذلك الثلاثي أفضل من كاسيميرو وكروس ومودريتش؟

أنشيلوتي أجاب مازحا: "أمس كنا نلتقط صورة ووقفتي بين كاسيميرو وكروس، وأخبرتهما أنني سأتحكم في وسط الملعب وهما سيتوليان مهمة الركض. أعتقد أن هذا أفضل خط وسط موجود حاليا".

وأتم أنشيلوتي حديثه: "ربما الانتقادات التي تلقاها الفريق عادلة، أو غير عادلة، لكن علينا تقبلها وتقييمها. قد تقول إن الانتقادات حمقاء، لكن في بعض الأحيان تكون حقيقية، هذا طبيعي. أنا في وضع رائع، لدي الحظ بالتواجد هنا، من الأفضل أن أتعرض لانتقادات كمدرب لـ ريال مدريد أفضل من أن... لا أعرف. لأن كل المدربين يتعرضون للانتقاد، حتى مدربي الدرجة الثالثة".

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.