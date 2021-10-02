رابطة الأندية: دوري الموسم المقبل بشكله الطبيعي.. وهذا نظام كأس الرابطة

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 18:48

كتب : FilGoal

الدوري المصري - بيان رسمي

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن مسابقة الدوري للموسم المقبل ستقام بشكلها الطبيعي.

وقال دياب في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع رابطة الأندية: "مسابقة الدوري للموسم المقبل بشكلها الطبيعي بناء على المشاورات التي تمت مع الأندية الـ 18 ويبدأ يوم 25 أكتوبر وينتهي في 30 أغسطس".

وأردف "أغلبية الأندية اختارت إقامة الدوري من دورين بشكل طبيعي. ونعلن جدول الدوري بعد القرعة التي ستقام يوم 12 أكتوبر وسنعلن بعدها الجدول إلى توقف كأس أمم إفريقيا، وبعدها نعلن بقية جدول الدوري".

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وأكمل "كأس الرابطة إجبارية وسيشارك فيها كل الأندية وستقام خلال توقف كأس أمم إفريقيا، وستقام بـ 3 مجموعات كل منها تضم 6 فرق يلعبون دوري دور واحد ويتأهل لنصف النهائي متصدرو المجموعات مع أفضل ثان".

وشدد "كل ناد سيحدد ملعبا أساسيا وملعبا احتياطيا للموسم المقبل".

وأتم "الدوري سيكون مضغوطا بسبب المشاركات العديدة للمنتخبات والأندية. كان واجبا على أعضاء الرابطة أخذ آراء الأندية ووضع كل الحلول أمامهم وهم من اختاروا لعب الدوري بهذا النظام".

وكشف عامر حسين عضو الرابطة في وقت سابق عن 3 تصورات مطروحة للمسابقة في الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

الدوري المصري في الدوري رابطة الأندية
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