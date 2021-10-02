وزارة الرياضة تخطر الزمالك ببطلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك، ببطلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية، في جريدة الاهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيدا لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد إعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017".

وفسر البيان: "يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ أيضا وجود أخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي وذلك حتى يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المزمع إجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي".

وأضاف "وعليه رأت الجهة الإدارية بطلان إعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، علي ان يتم إعادة الاعلان في المواعيد المقررة قانونا وطبقا للائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك ، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات".

وكان الزمالك قد أعلن أمس الجمعة فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، وتقدم عمر هريدي للرئاسة، و3 مرشحين آخرين للعضوية.