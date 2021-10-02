كارتيرون يبحث طرف ودية الزمالك الثانية قبل مواجهة توسكر

كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للزمالك أن الفريق سيخوض مباراة ودية أخيرة يوم 8 أكتوبر الجاري استعدادا للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر في كينيا.

وأضاف الرملاوي عبر الموقع الرسمي للزمالك "تم الاتفاق مع عدة فرق لخوض المباراة وسيكون القرار الأخير للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لاختيار الفريق الذي سيواجهه الزمالك في اللقاء".

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم إداري شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بنشرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

وأوضح الرملاوي أن بعثة الفريق ستعود إلى القاهرة قادمة من كينيا يوم 17 أكتوبر الجاري بعد خوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 من الشهر الجاري.

ويترأس حسام المندوه بعثة الفريق إلى كينيا.