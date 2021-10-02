هشام نصر لـ في الجول: أفكر جديا في الترشح لرئاسة الزمالك.. وحالة واحدة تجعلني أتقدم كـ نائب

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 18:04

كتب : فادي أشرف

هشام نصر

يفكر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد في مصر هذا العام، في الترشح لانتخابات الزمالك.

وقال نصر لـ FilGoal.com: "أفكر في الأمر جديا، وسأحسم موقفي هذا الأسبوع".

وأوضح نصر "في حالة الترشح سأتقدم على منصب الرئيس، ولكنني لم أحسم موقفي حتى الآن".

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وكشف نصر، عن حالة وحيدة، يتقدم فيها كنائب للرئيس.

وأردف "في حالة ترشح حسين لبيب على منصب الرئاسة، سأترشح على منصب النائب. يوجد تاريخ كبير بيني وبين لبيب وكان قائدا لي في فريق كرة اليد بالزمالك".

وكان لبيب مديرا لكأس العالم لكرة اليد، بينما كان نصر رئيسا للجنة المنظمة.

وكان الزمالك قد أعلن عن فتح باب الترشح رسميا السبت 2 أكتوبر ولمدة 7 أيام، من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً بشكل يومي.

ويترأس لجنة تلقي الطلبات كمال الخولي نائب مدير النادي.‎

كما تم دعوة الأعضاء للجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 19 نوفمبر المقبل والتي تشهد التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

انتخابات الزمالك هشام نصر حسين لبيب
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