مرموش يصنع ويساهم في فوز ثمين لـ شتوتجارت على هوفنهايم

فاز شتوتجارت على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب مرسيدس بينتس أرينا، بالجولة السابعة للدوري الألماني.

وشهدت المباراة مشاركة المصري عمر مرموش بشكل أساسي واستبداله قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

ونجح مرموش في صناعة أول أهدافه بقميص شتوتجارت عندما أرسل عرضية قابلها زميله مارك أوليفر كيمبف برأسية سكنت شباك هوفنهايم في الدقيقة 19.

وضاعف اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس النتيجة بهدف ثانٍ لـ شتوتجارت في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 76 تم استبدال مرموش وعوضه ماتيو كليموفيتش.

الهدف الثالث لم يتأخر كثيرا، فسجله روبيرتو ماسيمو بالدقيقة 81.

بينما سجل الدنماركي ياكوب برون لارسن هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 84.

ليرفع شتوتجارت رصيده إلى 8 نقاط في المركز 11، بفارق الأهداف عن هوفنهايم العاشر.

وتولى مرموش تنفيذ كل الركلات الركنية في المباراة لفريقه، والتي أسفرت إحداها عن الهدف الأول.

وشارك مرموش مع شتوتجارت أساسيا للمرة الرابعة من أصل 4 مباريات خاضها معها.

وبات في رصيد مرموش هدف وتمريرة حاسمة منذ انتقاله إلى شتوتجارت مطلع الموسم على سبيل الإعارة من فولفسبورج.

وحقق شتوتجارت فوزه الأول بعد 4 جولات متتالية دو انتصار.

ويرجع آخر فوز لـ شتوتجارت إلى 2 سبتمبر عندما اكتسح نورنبرج بثلاثية دون رد.

ويستعد مرموش للسفر إلى مصر للانضمام إلى معسكر المنتخب لأول مرة في مسيرته.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه أوجسبورج بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

رافاييل جيريرو تقدّم لـ دورتموند من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، لكن السويسري أندري زيكيري تعادل للضيوف في الدقيقة 35.

لكن يوليان براندت سجل هدف الانتصار في الدقيقة 51 من تمريرة القائد ماركو رويس.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد أوجسبورج عند 5 نقاط في المركز 15.

وتواصل غياب إرلينج هالاند نجم دورتموند للإصابة للجولة الثانية على التوالي.

وفي مباراة مثيرة، فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف بملعب فولكسفاجن أرينا.

مونشنجلادباخ تقدّم بهدفين صادمين في الدقيقتين 5 و7 بواسطة بريل إيمبولو، وباتريك هوفمان.

لكن فولفسبورج قلّص الفارق وأشعل المباراة في الدقيقة 25 بواسطة لوكا فالدشميدت.

الإثارة ارتفعت في الدقيقة 76 عندما تحصل الضيوف على ركلة جزاء تسببت في طرد ماكسينس لاكروا مدافع فولفسبورج.

لكن لارس شتيندل لاعب مونشنجلادباخ أهدر الركلة في الدقيقة 78.

إهدار لم يؤثر على حظوظ مونشنجلادباخ في المباراة، خصوصا عندما سجل الأمريكي الشاب جو سكالي هدفا ثالثا في الثواني الأخيرة بعد تمريرة طولية من الحارس يان سومر.

ليرفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، ويتجمد رصيد فولفسبورج عند 13 نقطة في المركز الخامس.