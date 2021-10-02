الدرجة الثانية - أسوان يفوز على سوهاج وانتصارات للثلاثي الصاعد

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 17:36

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

بدأت منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني لـ مجموعة الصعيد بمجموعة من المباريات المثيرة.

فاز أسوان على سوهاج بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل هدفي أسوان عاطف الحسيني ثم البديل محمد جدو بينما جاء هدف سوهاج الوحيد عن طريق مصطفى يسري.

أخبار متعلقة
مرتضى منصور: أعلن عن ترشحي لـ انتخابات الزمالك من عدمه يوم الثلاثاء في الجول يكشف - كاف قد يؤجل مباريات المصري وبيراميدز في ملحق الكونفدرالية ذا أثليتك: صلاح يُفضل البقاء في ليفربول ولكن.. وموقف إدارة الريدز من التجديد

الثلاثي الصاعد حديثا للدرجة الثانية مركز شباب طامية والبداري وملوي حققا الانتصار في هذه الجولة.

مركز شباب طامية فاز على الإعلاميين بهدفين دون مقابل بينما قادت ركلة جزاء حسام علي البداري للانتصار على تليفونات بني سويف بهدف.

وفاز ملوي على الفيوم بهدفين مقابل هدف واحد، سجل للصاعد حديثا محمد تريكة وأحمد عبد السميع وسجل محمد عبد لمعطي هدف الفيوم الوحيد.

مباراة بني سويف مع كيما أسوان انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

سجل لـ كيما أسوان محمد مناع ومصطفى عبد الرسول، وعبد الواحد عبد العزيز ووائل فراج لـ بني سويف.

المباراة شهدت طرد أسامة رجب مدافع كيما أسوان وخروج الحارس محمد مختار مصابا تاركا مكانه لـ محمد فتلة.

وتعادل بترول أسيوط مع الألومنيوم سلبيا، بينما تأجلت مباراة ديروط مع المدينة المنورة.

وفي مجموعة القاهرة، تعادل بلبيس مع المريخ بهدفين لكل فريق.

القسم الثاني الدرجة الثانية مجموعة الصعيد
نرشح لكم
أخر الأخبار
توخيل عن إلغاء هدف فيرنر: هذا لا يمكن أن يحدث في الدوري الإنجليزي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: شيريف سلبني النوم.. وهذا موقفي من تدريب برشلونة 31 دقيقة | الدوري الإسباني
رابطة الأندية: دوري الموسم المقبل بشكله الطبيعي.. وهذا نظام كأس الرابطة 48 دقيقة | الدوري المصري
وزارة الرياضة تخطر الزمالك ببطلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ساعة | مصر
كارتيرون يبحث طرف ودية الزمالك الثانية قبل مواجهة توسكر ساعة | مصر
مباشر في إنجلترا - برايتون (0) - (0) أرسنال.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
4 مرشحين في اليوم الأول لفتح باب التقدم لـ انتخابات الزمالك ساعة | مصر
ليدز يحقق انتصاره الأول.. ونورويتش ينهي سلسلة الهزائم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا