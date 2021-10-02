الدرجة الثانية - أسوان يفوز على سوهاج وانتصارات للثلاثي الصاعد

بدأت منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني لـ مجموعة الصعيد بمجموعة من المباريات المثيرة.

فاز أسوان على سوهاج بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل هدفي أسوان عاطف الحسيني ثم البديل محمد جدو بينما جاء هدف سوهاج الوحيد عن طريق مصطفى يسري.

الثلاثي الصاعد حديثا للدرجة الثانية مركز شباب طامية والبداري وملوي حققا الانتصار في هذه الجولة.

مركز شباب طامية فاز على الإعلاميين بهدفين دون مقابل بينما قادت ركلة جزاء حسام علي البداري للانتصار على تليفونات بني سويف بهدف.

وفاز ملوي على الفيوم بهدفين مقابل هدف واحد، سجل للصاعد حديثا محمد تريكة وأحمد عبد السميع وسجل محمد عبد لمعطي هدف الفيوم الوحيد.

مباراة بني سويف مع كيما أسوان انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

سجل لـ كيما أسوان محمد مناع ومصطفى عبد الرسول، وعبد الواحد عبد العزيز ووائل فراج لـ بني سويف.

المباراة شهدت طرد أسامة رجب مدافع كيما أسوان وخروج الحارس محمد مختار مصابا تاركا مكانه لـ محمد فتلة.

وتعادل بترول أسيوط مع الألومنيوم سلبيا، بينما تأجلت مباراة ديروط مع المدينة المنورة.

وفي مجموعة القاهرة، تعادل بلبيس مع المريخ بهدفين لكل فريق.