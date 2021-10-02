مرتضى منصور: أعلن عن ترشحي لـ انتخابات الزمالك من عدمه يوم الثلاثاء

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه سيكشف عن موقفه من خوض انتخابات النادي، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال منصور في فيديو بثه عبر صفحته على يوتيوب: "أقيم مؤتمرا صحفيا صباح الثلاثاء للإعلان عن موقفي من خوض انتخابات الزمالك".

وشدد منصور "لا يوجد ما يمنعني من خوض الانتخابات".

أخبار متعلقة
مرتضى منصور: الزمالك لم يكن مديونا لاتحاد الكرة وقت وجودي تأجيل الحكم في طعن مرتضى منصور ضد حل مجلس الزمالك وزير الرياضة يرد على "عودة مرتضى لرئاسة الزمالك الخميس"

وأتم "أتشاور حاليا مع أسرتي، يقولون إن علي الاهتمام بصحتي ويسألونني ماذا استفدت؟ أقول لهم إنني استفدت حب واحترام الناس".

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل حل مجلسه.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

ويتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز 2020-2021 بعد غياب 6 سنوات.

وحقق الفارس الأبيض اللقب للمرة 13 في تاريخه.

انتخابات الزمالك مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
توخيل عن إلغاء هدف فيرنر: هذا لا يمكن أن يحدث في الدوري الإنجليزي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: شيريف سلبني النوم.. وهذا موقفي من تدريب برشلونة 31 دقيقة | الدوري الإسباني
رابطة الأندية: دوري الموسم المقبل بشكله الطبيعي.. وهذا نظام كأس الرابطة 48 دقيقة | الدوري المصري
وزارة الرياضة تخطر الزمالك ببطلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ساعة | مصر
كارتيرون يبحث طرف ودية الزمالك الثانية قبل مواجهة توسكر ساعة | مصر
مباشر في إنجلترا - برايتون (0) - (0) أرسنال.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
4 مرشحين في اليوم الأول لفتح باب التقدم لـ انتخابات الزمالك ساعة | مصر
ليدز يحقق انتصاره الأول.. ونورويتش ينهي سلسلة الهزائم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا