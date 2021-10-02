مرتضى منصور: أعلن عن ترشحي لـ انتخابات الزمالك من عدمه يوم الثلاثاء

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه سيكشف عن موقفه من خوض انتخابات النادي، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال منصور في فيديو بثه عبر صفحته على يوتيوب: "أقيم مؤتمرا صحفيا صباح الثلاثاء للإعلان عن موقفي من خوض انتخابات الزمالك".

وشدد منصور "لا يوجد ما يمنعني من خوض الانتخابات".

وأتم "أتشاور حاليا مع أسرتي، يقولون إن علي الاهتمام بصحتي ويسألونني ماذا استفدت؟ أقول لهم إنني استفدت حب واحترام الناس".

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل حل مجلسه.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

ويتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز 2020-2021 بعد غياب 6 سنوات.

وحقق الفارس الأبيض اللقب للمرة 13 في تاريخه.