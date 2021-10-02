كرة يد - وصول حسن مصطفى لـ السعودية استعدادا لافتتاح سوبر جلوب

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 17:24

كتب : هاني العوضي

حسن مصطفى

وصل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعدد من أعضاء الاتحاد، للمملكة العربية السعودية استعدادا لافتتاح بطولة العالم للأندية (سوبر جلوب 2021).

وتستضيف السعودية البطولة للمرة الثانية على التوالي، وتنطلق يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم 9 أكتوبر.

وتشارك 10 أندية يمثلون قارات العالم، بجانب فريقي النور والوحدة السعوديين.

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ويشارك نادي الزمالك بعد فوزه بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة بطل أوروبا برشلونة.

كرة يد الزمالك - كرة يد حسن مصطفى
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