تشكيل الدربي - كين يقود هجوم يوفنتوس.. وسانابريا أساسي مع تورينو

يقود مويس كين هجوم يوفنتوس، في المقابل يقود الباراجوياني أنتونيو سانابريا هجوم تورينو في دربي ديلا مولي الخاص بمدينة تورينو ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويغيب عن يوفنتوس كل من ألفارو موراتا وباولو ديبالا بسبب الإصابة.

ويجلس ليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو على مقاعد البدلاء عقب المشاركة الأساسية ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

في المقابل يتواجد الكرواتي يوسيب بريكالو والإيطالي توماسو بوبيجا خلف المهاجم الباراجوياني للتورو.

ويفتقد تورينو لخدمات أندريا بيلوتي وسيموني زازا بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني

الدفاع: دانيلو – ماتيس دي ليخت – جورجيو كيليني – أليكس ساندرو

الوسط: ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو

الهجوم: فيدريكو بيرنارديسكي – مويس كين – فيدريكو كييزا

وجاء تشكيل تورينو:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش

الدفاع: ديفيد زيما – بريمر – ريكاردو رودريجيز

الوسط: ويلفريد سينجو – ساسا لوكيتش – رولاندو ماندراجورا – أولا أنيا

أمامهم: يوسيب بريكالو - توماسو بوبيجا

الهجوم: أنتونيو سانابريا

ويحتل تورينو المركز التاسع ويوفنتوس المركز العاشر وكلاهما في رصيده 8 نقاط بعد مرور 6 جولات.