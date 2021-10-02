الإسماعيلي: لن نفرط في القوام الأساسي للفريق

شدد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي على عدم تلقي عروض رسمية لانتقال أحد لاعبي القوام الأساسي للفريق.

وقال وحيد لـ FilGoal.com: "لم تصل عروض لأي لاعب وفي مقدمتهم شكري نجيب مهاجم الفريق".

وأضاف "اللجنة الفنية والجهاز الفني شددوا على عدم التنازل أو التفريط في أي لاعب يحتاجه الفريق في الموسم المقبل".

وأردف "هناك رغبة في استمرار باهر المحمد وعبد الرحمن مجدي وشكري نجيب وعماد حمدي وغيرهم من لاعبي القوام الأساسي".

وأتم "محاولات مكثفة تُبذل من كافة المسؤولين لتجديد تعاقد شكري نجيب وعماد حمدي ثنائي الفريق".

ويخوض الإسماعيلي حاليا معسكرا في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري تحت قيادة طلعت يوسف.