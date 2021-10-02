تشكيل شتوتجارت - للمباراة الرابعة على التوالي.. مرموش أساسي لمواجهة هوفنهايم

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 14:46

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل شتوتجارت لمواجهة هوفنهايم في الجولة السابعة من الدوري الألماني.

ويخوض مرموش المباراة الرابعة له على التوالي في التشكيل الأساسي لشتوتجارت منذ انضمامه معارا من فولفسبورج.

وسبق أن سجل مرموش في أول ظهور له مع شتوتجارت في شباك إينتراخت فرانكفورت.

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ويستعد مرموش للانضمام لمعسكر منتخب مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل شتوتجارت:

حراسة المرمى: فلوريان مولر

الدفاع: كوستانتينوس مافروبانوس – فالديمار أنتون - مارك أوليفر كيمف

الوسط: أتاكان كارازور

أمامه: بورنا سوسا - واترو إندو - أوريل مانجالا – تانجي كوليبيالي

الهجوم: كريس فوريتش - عمر مرموش

ويحتل شتوتجارت المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط من 6 مباريات، بينما يحتل هوفنهايم المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

عمر مرموش شتوتجارت الدوري الألماني تشكيل شتوتجارت
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