بمشاركة كوكا.. كونياسبور يفرط في صدارة الدوري التركي بتعادل مع ألانياسبور

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 14:30

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة كونياسبور وألانياسبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي على ملعب بلدية كونيا بمشاركة أحمد حسن كوكا مهاجم أصحاب الأرض.

تعادل فرط به أصحاب الأرض في مزاحمة فناربخشة على الصدارة ولو بشكل مؤقت قبل أن يواجه الأخير قاسم باشا.

وشارك كوكا أساسيا منذ بداية اللقاء للمباراة الثاني تواليا في الدوري التركي، بعدما سجل في الجولة السابقة أمام قاسم باشا.

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وخرج المهاجم المصري بين شوطي المباراة وعوضه الألباني سوكول تسيكالشي.

ويستعد كوكا للانضمام لمعسكر منتخب مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وانتهى الشوط الأول بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل فاتح أكسوي هدف الضيوف في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 70 ألغت تقنية الفيديو هدفا سجله إيفتشان كاراكا بداعي التسلل.

وقبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي سجل البرازيلي جيليريمي هدف التعادل لكونيا سبور.

وارتقى كونيا سبور للمركز الخامس برصيد 14 نقطة من 8 مباريات بفارق نقطتين فقط عن فناربخشة متصدر جدول الترتيب.

وبنفس الرصيد ارتقي ألانياسبور للمركز السابع بفارق الأهداف عن كونياسبور وفاتح كاراجومروك.

أحمد حسن كوكا الدوري التركي كونياسبور
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