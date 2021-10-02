غزل المحلة يضم فوافي وحميد ماو

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 14:28

كتب : رضا السنباطي

حميد ماو وباولن فوافي مع غزل المحلة

واصل نادي غزل المحلة صفقاته استعدادا للموسم المقبل، بضم حميد ماو، وباولن فوافي.

حميد ماو

النادي : الإنتاج الحربي

باولن فوافي

النادي : مصر للمقاصة

غزل المحلة
الدوري المصري

وأعلن غزل المحلة ضم باولن فوافي الجناح الملغشي، قادما من مصر للمقاصة.

من جهة أخرى، نجح المحلة في ضم حميد ماو لاعب الوسط التنزاني قادما من الإنتاج الحربي.

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حميد ماو وصل إلى الدوري المصري عبر بوابة بتروجت، قبل الانتقال إلى إنبي، ومنهم إلى الإنتاج الحربي في الموسم المقبل.

صاحب الـ28 عاما يملك 42 مباراة دولية رفقة منتخب تنزانيا. سجل فيهم هدفا واحدا.

أما باولن فوافي، فوصل إلى مصر عبر بوابة مصر للمقاصة، واستمر معهم منذ 2016 حتى الموسم السابق.

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