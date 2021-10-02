لابورتا: كومان مستمر في برشلونة

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 14:01

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أكد خوان لابورتا رئيس برشلونة استمرار رونالد كومان مدربا للفريق بغض النظر عن نتيجة مباراة أتليتكو مدريد اليوم السبت في الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تصريح لابورتا الذي قال:"كومان مستمر، يستحق ثقتنا. حين نستعيد المصابين سنكون أفضل، تحدثت معه، أتفهم مرور الفريق بوقت صعب".

وقالت تقارير إن برشلونة استقر على توجيه الشكر لمدربه الهولندي، قبل أن يصرح كومان في مؤتمر صحفي أنه لا يعرف مستقبله مع الفريق.

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وتلقى برشلونة خسارة ثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا بالسقوط يوم الأربعاء أمام مضيفه بنفيكا بنتيجة 3-صفر.

وبات متذيلا لترتيب المجموعة بلا رصيد.

ويستعد كومان لمباراة قوية ضد مضيفه أتليتكو مدريد اليوم السبت، لقاء قد يزيد معاناة الفريق أو يعيد الثقة له.

ويمتد عقد كومان (58 عاما) مع برشلونة إلى يونيو المقبل.

وقاد كومان، مدافع برشلونة السابق، الفريق في 62 مباراة فاز في 38 منها وخسر 13.

وتوج كومان مع برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي.

برشلونة كومان
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