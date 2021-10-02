كرة يد - قبل مواجهة الزمالك.. برشلونة يحقق فوزا عريضا في الدوري بمشاركة علي زين

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 13:57

كتب : FilGoal

علي زين - برشلونة يد

عزز برشلونة تصدره لدوري كرة اليد الإسباني بالفوز على كوينكا بنتيجة 38-20 في الجولة الرابعة، بمشاركة علي زين لاعب منتخب مصر.

استعداد هو الأخير للبلاوجرانا قبل مواجهة الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد يوم الأربعاء المقبل والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وسجل علي زين هدفين في فوز البلاوجرانا الكبير.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 16-11 وفي الشوط الثاني سجل لاعبو الفريق الكتالوني 22 هدفا مقابل 9 للضيوف.

فوز رفع به برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الدوري الإسباني لكرة اليد.

يُذكر أن برشلونة أيضا يتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد رغم الخسارة من فيزبريم في الجولة الأخيرة الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يواجه برشلونة حامل لقب كأس العالم للأندية 2019 مع الزمالك بطل السوبر الإفريقي في ربع النهائي.

وسيلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة النور السعودي وبينهيورس البرازيلي في نصف النهائي في السابع من أكتوبر الجاري.

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