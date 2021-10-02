كالتشيو ميركاتو: إبراهيموفيتش يرغب في تعاقده مع ميلان

يرغب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان في مواصلة مشواره لموسم آخر.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع الروسونيري بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن للسويدي هدفان: تجديد تعاقده مع ميلان لموسم آخر، والمشاركة في كأس العالم في قطر 2022.

وأضاف التقرير أن إبرا يرى نفسه مديرا فنيا، لكن يحتاج وقتا للتفكير في الأمر.

وخاض إبراهيموفيتش (40 عاما) مباراة واحدة فقط مع ميلان الموسم الجاري وسجل هدفا واحدا ضد لاتسيو.

وغاب السلطان عن 5 مباريات بسبب مشاكل في وتر أكيليس.

منذ عودته إلى ميلان في يناير 2019 سجل إبراهيموفيتش 29 هدفا في 48 مباراة بجميع المسابقات.

واسُتدعى إبراهيموفيتش لقائمة منتخب السويد في تصفيات كأس العالم 2022، إذ يواجه الفايكنج كل من كوسوفو واليونان.

ويحتل المنتخب السويدي المركز الثاني في التصفيات برصيد 9 نقاط من 4 مباريات خلف إسبانيا المتصدرة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

وغاب إبراهيموفيتش عن قائمة السويد في يورو 2020 بسبب الإصابة.